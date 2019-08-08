Любимов наградил лучших спортсменов области

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Губернатор Николай Любимов наградил лучших работников спортивной сферы области накануне Дня физкультурника. Торжественная церемония прошла в четверг, 8 августа, в здании правительства.
Наград удостоились тридцать рязанцев, среди которых были руководители, тренеры и воспитанники спортшкол региона. Также шестерым из них присвоили звания мастера спорта.
В приветственной речи глава региона сказал, что спортсмены показали очень достойные результаты, завоевали более сотни медалей на самых престижных турнирах. В частности, большие успехи у рязанцев в гребле на байдарках и каноэ, единоборствах, стрельбе из лука и боксе.
«Вы даете нам множество поводов гордиться вами. И я уверен, что будут еще победы, и вы достойно представите регион на международной арене, — отметил Любимов.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что в этом году построят ФОКи в Спас-Клепиках и Рязани, и также реконструируют стадион в Рыбном в рамках федеральной программа «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.