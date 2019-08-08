Из-за затянувшегося ремонта в Советском и Октябрьском районах организовали подвоз воды

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Из-за того, что ремонт на водопроводе
Техническую воду доставили по следующим адресам: дом 1 по улице Зубковой и дом 1/8 (у детсада 70) по улице Юннатов.
Питьевую воду рязанцам доставят при обращении в единую службу спасения по телефону 112.
«Ремонтные работы вошли в завершающую стадию. Специалисты приступили к заполнению системы, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме до 12:00», — говорится в сообщении.
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