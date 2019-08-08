Гендиректор ПАО «МРСК Центра» провел встречу с акционерами

Гендиректор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (компании работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский встретился с представителями миноритарных акционеров обоих обществ. Во встрече также участвовали представители менеджмента энергокомпаний.

Стороны обсудили итоги работы ПАО «МРСК Центра» в первом полугодии 2019 года и планы на ближайшую перспективу. Также внимание уделили результатам, достигнутым в ходе исполнения ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Игорь Маковский в своем выступлении рассказал об итогах завершившегося корпоративного года, о завершающемся формировании органов управления МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, а также о первых эффектах от инициированной им процедуры оптимизации управленческой вертикали. В их числе он назвал повышение вовлеченности менеджмента в операционную деятельность, что уже сейчас позволяет повысить оперативность принятия решений.

Говоря о перспективных планах, Игорь Маковский особо подчеркнул, что руководство компаний и в дальнейшем намерено уделять особое внимание повышению информационной открытости и качества корпоративного управления. Важным здесь представляется расширение форматов взаимодействия с акционерами и их представителями в советах директоров.

В качестве первоочередного шага Игорь Маковский предложил создать независимый консультативно-совещательный орган — совет по взаимодействию с акционерами, в состав которого будут включены представители акционеров и менеджмента обществ. По итогам совещания приняли решение о детальной проработке этой инициативы.

«Наша принципиальная позиция состоит в том, чтобы находиться в постоянном диалоге с миноритарными акционерами, повышать их вовлеченность в процесс принятия ключевых для общества решений. Создание совета по взаимодействию с акционерами станет важным шагом на этом пути. Это позволит повысить оперативность и эффективность обратной связи для обсуждения актуальных вопросов операционной деятельности и корпоративного управления. Уверены, что их опыт и компетенции позволят нам более качественно принимать и отстаивать на всех уровнях определяющие для деятельности обществ решения. Расширение диалога между менеджментом и акционерами поможет и повысить уровень доверия, что в итоге положительно отразится на репутации обществ», — подчеркнул Игорь Маковский.