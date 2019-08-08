Директора «Водоканала» накажут из-за того, что рязанцы остались без воды

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Фото: Pixabay.com
Директора «Водоканала» Олега Штефана накажут из-за того, что рязанцы остались без воды. И.о. главы администрации города Елена Сорокина поручила привлечь его к дисциплинарной ответственности,
В четверг, 8 августа, и.о. замглавы администрации Владимир Бурмистров провел экстренное совещание. Ремонт, который начали накануне, на городских сетях водоснабжения
«Отсутствовала слаженность и согласованность в работе специалистов предприятия и для жителей не был организован в оперативном порядке подвоз воды. Такое впредь не должно повторяться», — заявил Бурмистров.
Директор «Водоканала» должен провести служебную проверку и профилактическую работу с работниками предприятия.
Елена Сорокина подчеркнула, что «Водоканал» обязан предупреждать горожан о переносе сроков завершения ремонта.
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