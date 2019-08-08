Аркадий Фомин навестил семью погорельцев из Шилова

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Председатель рязанской облдумы, секретарь регионального отделения партии «
На призыв о помощи откликнулись соседи Купелины и Чаругины, подруга Валентина, настоятель Преображенского храма протоиерей Владимир и прихожане. Стали приходить посылки из Москвы, Рязани, других городов.
По инициативе Аркадия Фомина и фонда «Забота» организовали доставку стройматериалов, необходимых для проведения восстановительных работ. В первую очередь сделали крышу, установили стропильную систему, на первом этаже оперативно подключили отопление.
Весной уже полностью восстановили первый этаж дома и частично отделали второй этаж.
Аркадий Фомин вместе с протоиреем Владимиром Свиридовым пообщался с семьей погорельцев, пожелал Вере и Сергею Сальманович счастья, долгой жизни и полного восстановления сгоревшего дома.
«Тот случай, когда помощь оказана, как принято говорить, всем миром. Никто не остался равнодушным к трагедии семьи Сальманович. Очень рад был встретиться с хозяевами дома, увидеть своими глазами, что восстановительные работы на завершающий стадии. Хочется верить, что в семье будет только мир и спокойствие и больше никогда не случится неприятных событий», — сказал Аркадий Фомин.
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