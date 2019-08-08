Актера тульского драмтеатра нашли мертвым в квартире

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Актера тульского драмтеатра, 42-летнего Тимура Курбангалеева, нашли мертвым в квартире на улице Первомайской. Об этом сообщил
По некоторым данным, соседи актера ниже этажом подняли тревогу из-за того, что их квартиру затопило.
После вскрытия помещения выяснилось, что вода лилась из переполненной ванны. Известно, что актер жил один и мало с кем общался.
Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
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