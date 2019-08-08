А что в кино? «Однажды в Голливуде» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Главная новинка этой недели — новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Для семейного просмотра отлично подойдет приключенческое кино «Дора и затерянный город». Любителям хорроров стоит посмотреть фильм ужасов «Страшные истории для рассказа в темноте».
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «
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