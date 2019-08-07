Водитель владимирского автобуса помог принять роды у пассажирки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром во вторник, 6 августа, на владимирском вокзале женщина родила ребенка в салоне автобуса. У нее начались роды когда она выходила из автобуса, прибывшего из Гусь-Хрустального. Об этом пишет
По словам замдиректора, сотрудники вокзала оперативно вызвали «скорую», а водитель автобуса держал капельницу во время родов.
Женщина была беременна двойней. Второго ребенка она рожала уже в больнице.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтало известно, кто выступит для калужан на Дне города
|
cледующая новость →«Сбербанк» увеличил скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
Знакомимся с кандидатами!