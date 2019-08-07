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10:45, 7 августа 2019 76
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Водитель владимирского автобуса помог принять роды у пассажирки

Водитель владимирского автобуса помог принять роды у пассажирки

Утром во вторник, 6 августа, на владимирском вокзале женщина родила ребенка в салоне автобуса. У нее начались роды когда она выходила из автобуса, прибывшего из Гусь-Хрустального. Об этом пишет Зебра ТВ со ссылкой на замдиректора автовокзала Алексея Верещака.

По словам замдиректора, сотрудники вокзала оперативно вызвали «скорую», а водитель автобуса держал капельницу во время родов.

Женщина была беременна двойней. Второго ребенка она рожала уже в больнице.


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