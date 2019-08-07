Во Владимирской области открылся центр компетенций в строительстве и ЖКХ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимирской области появился центр компетенций в строительстве и ЖКХ. Торжественное открытие прошло во вторник, 6 августа. Об этом сообщил
Центр создали для обеспечения реализации национальных проектов. Структура будет работать во взаимодействии с Минстроем России, центром компетенций по вопросам городской среды профильного министерства, территориальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления региона, общественными объединениями.
Создание центра направлено на объединение профессиональных компетенций в сфере благоустройства и строительства.
Предполагается, что он станет полноценной коммуникационной площадкой как для организации взаимодействия всех участников проектов, включая представителей общественности и граждан, так и диалога между профессиональным сообществом и гражданами.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани мужчина выпал из лодки и утонул
|
cледующая новость →Сотрудникам рязанского предприятия выплатили долги по зарплате после вмешательства следователей
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.