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10:30, 7 августа 2019 122
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Во Владимирской области открылся центр компетенций в строительстве и ЖКХ

Во Владимирской области открылся центр компетенций в строительстве и ЖКХ

Во Владимирской области появился центр компетенций в строительстве и ЖКХ. Торжественное открытие прошло во вторник, 6 августа. Об этом сообщил сайт администрации области.

Центр создали для обеспечения реализации национальных проектов. Структура будет работать во взаимодействии с Минстроем России, центром компетенций по вопросам городской среды профильного министерства, территориальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления региона, общественными объединениями.

Создание центра направлено на объединение профессиональных компетенций в сфере благоустройства и строительства.

Предполагается, что он станет полноценной коммуникационной площадкой как для организации взаимодействия всех участников проектов, включая представителей общественности и граждан, так и диалога между профессиональным сообществом и гражданами.


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