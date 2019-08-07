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Во владимирских «Пятерочках» нашли просроченные продукты. Об этом сообщил
В поселке Городищи Петушинского района на прилавках нашли просроченные продукты, а также цветную и краснокочанную капусту без маркировки о месте нахождения производителя, пищевой ценности, условиях хранения.
В «Пятерочке» в Покрове на замороженной рыбе — филе хека и корюшке — массовая доля глазури в разы превышала установленную законом норму.
Также товар с истекшим сроком годности нашли в магазине в городе Петушки. Кроме того, температура в морозильной установке на складе составляла -28 градусов, это нарушает условия хранения продуктов.
За выявленные нарушения ООО «Агроторг» оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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