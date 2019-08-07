В Туле осудят адвоката, пытавшегося подкупить следователя

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В Туле осудят адвоката, пытавшегося дать взятку следователю. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Установлено, что в мае 2019 года у следователя в работе находилось уголовное дело, возбужденное по признакам тяжкого преступления. Днем 1 июня 2019 года обвиняемый передал следователю 20 тысяч рублей взятки «в качестве благодарности за избрание его подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста».
Следователь отказался принять деньги. Обвиняемого отправили под домашний арест. Также суд арестовал 80 тысяч рублей адвоката. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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