Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:36, 7 августа 2019 110
 0    0

В Тульской области осудят бывшего судебного пристава

В Тульской области осудят бывшего судебного пристава

В Щекино Тульской области осудят бывшего судебного пристава. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что с 1 сентября по 31 декабря 2017 года обвиняемая незаконно вынесла 26 постановлений об окончании исполнительных производств без реального исполнения судебных решений. Согласно решениям суда должникам назначили обязательные работы, но они не сделали этого.

Женщина принесла в организацию, которая была определена для отбывания наказаний, пустые графики выполнения работ для проставления подписи и печати.

С пристава взыскали часть штрафа, также на ее автомобиль наложили арест.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 169
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 287
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 247
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 14 023
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 634
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум