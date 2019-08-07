В Тульской области осудят бывшего судебного пристава

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В Щекино Тульской области осудят бывшего судебного пристава. Об этом сообщила
Следствием установлено, что с 1 сентября по 31 декабря 2017 года обвиняемая незаконно вынесла 26 постановлений об окончании исполнительных производств без реального исполнения судебных решений. Согласно решениям суда должникам назначили обязательные работы, но они не сделали этого.
Женщина принесла в организацию, которая была определена для отбывания наказаний, пустые графики выполнения работ для проставления подписи и печати.
С пристава взыскали часть штрафа, также на ее автомобиль наложили арест.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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