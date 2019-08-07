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В Тульской области объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщил
Метеопредупреждение будет действовать сутки. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы пройдет сильный дождь.
«Желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности. «Красный» и «оранжевый» уровни предполагают разрушения и стихийные бедствия.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».