В Тамбовской области столкнулись «Шевроле» и «Лада», пострадали трое

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Во вторник, 6 августа, примерно в 9:20, в Тамбовской области на 116-м километре трассы Тамбов-Пенза-Рассказово-Уваров-Мучкапский-Коростелево столкнулись Chevrolet Lacetti и Lada Priora. Об этом сообщила
По предварительным данным, мужчина за рулем Chevrolet, поворачивая налево с главной дороги на второстепенную, столкнулся с другой легковушкой, за рулем которого был водитель 1992 года рождения.
В результате аварии пострадали водитель Chevrolet и его пассажир, а также пассажир Lada.
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