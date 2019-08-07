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В Старожилове мужчина поджег себя и сгорел заживо. Труп с ожогами обнаружили на улице рабочего поселка в среду, 7 июля, сообщили в региональном СУ СКР.
Кораблинским МСО проводится проверка, выясняется точная причина гибели.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».