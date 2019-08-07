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10:56, 7 августа 2019 189
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В РЖД рассказали о горящем вагоне на станции «Рязань-1»

В РЖД рассказали о горящем вагоне на станции «Рязань-1»

В пресс-службе МЖД рассказали о пожаре, который произошел в ночь на 7 августа на станции «Рязань-1».

Известно, что загорелся вагон состава, находившегося в парке отстоя поездов на удалении от пассажирских платформ. В нем перевозили контейнер с оборудованием.

«Незначительное возгорание» оперативно потушили прибывшие пожарные. Никто из людей не пострадал.

«На работу станции и движение поездов ситуация не повлияла. Причина выясняется», — отметили в пресс-службе.


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