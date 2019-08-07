Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:57, 7 августа 2019 71
 0    0

В рязанской ОКБ пациенту с болезнью почек впервые установили протез вены

В рязанской ОКБ пациенту с болезнью почек впервые установили протез вены

В рязанской ОКБ пациенту с болезнью почек сделали сложную операцию. Об этом сообщил региональный минздрав.

История лечения мужчины началась три года назад. Ему потребовалось очищение крови из-за болезни почек.

Из-за заболевания вен было невозможно подключить диализный аппарат для лечения. На тот момент пациенту назначили перитонеальный диализ, который проводится через катетер в брюшной полости.

Как отмечается в сообщении, через три года настало время искать новое решение.

Хирурги выяснили, что единственная пригодная для лечения вена находится в животе пациента.

Во время операции протезом соединили подвздошную артерию и нижнюю полую вену. После протез вывели в бедро пациента. Через протез мужчина сможет получать диализное лечение.

«В мировой практике подобный опыт встречается очень редко, а в регионе такое лечение провели впервые», — говорится в сообщении.

Протез вены приживается несколько недель.

«Чтобы на это время пациент не остался без гемодиализа, в рентгеноперационной ОКБ ему имплантировали диализный катетер в бедренную артерию», — отметили в сообщении.

До заживления протеза диализное лечение пациент будет получать через катетер.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей 1

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 148
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 264
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 202
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 981
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 622
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум