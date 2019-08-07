В рязанской ОКБ пациенту с болезнью почек впервые установили протез вены

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В рязанской ОКБ пациенту с болезнью почек сделали сложную операцию. Об этом сообщил
История лечения мужчины началась три года назад. Ему потребовалось очищение крови из-за болезни почек.
Из-за заболевания вен было невозможно подключить диализный аппарат для лечения. На тот момент пациенту назначили перитонеальный диализ, который проводится через катетер в брюшной полости.
Как отмечается в сообщении, через три года настало время искать новое решение.
Хирурги выяснили, что единственная пригодная для лечения вена находится в животе пациента.
Во время операции протезом соединили подвздошную артерию и нижнюю полую вену. После протез вывели в бедро пациента. Через протез мужчина сможет получать диализное лечение.
«В мировой практике подобный опыт встречается очень редко, а в регионе такое лечение провели впервые», — говорится в сообщении.
Протез вены приживается несколько недель.
«Чтобы на это время пациент не остался без гемодиализа, в рентгеноперационной ОКБ ему имплантировали диализный катетер в бедренную артерию», — отметили в сообщении.
До заживления протеза диализное лечение пациент будет получать через катетер.
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