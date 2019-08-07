В Рязани закрасили граффити с рекламой наркотиков

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Октябрьском районе Рязани закрасили 30 граффити с рекламой наркотиков. Об этом сообщила
В акции поучаствовали волонтеры совместно с полицией.
Отмечается, что авторы граффити оставляют электронные адреса и телефоны, связавшись по которым, модно купить наркотические, психотропные или психоактивные вещества.
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