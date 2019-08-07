В Рязани столкнулись «Опель» и «Митцубиси», пострадала пенсионерка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 6 августа, около дома №8 на проезде Яблочкова столкнулись Opel Astra и Mitsubishi Lancer. Об этом сообщила
ДТП произошло в 10:50. По предварительным данным, 61-летний рязанец на Opel, двигаясь с улицы Зубковой в сторону улицы Циолковского, не уступил дорогу и столкнулся с Mitsubishi Lancer. За его рулем был 38-летний рязанец.
В аварии пострадала 70-летняя пассажирка Mitsubishi Lancer. Ее доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Сбербанк» увеличил скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
|
cледующая новость →В Рязани мужчина выпал из лодки и утонул
Знакомимся с кандидатами!