В Рязани презентовали сувениры «Новогодней столицы-2020»

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Фото: Администрация Рязани
В среду, 7 августа, Рязани презентовали сувениры «Новогодней столицы-2020». Об этом
Производители показали пряники и шоколадные грибы («Римские каникулы»), десерт «
Товары осмотрели и.о. главы администрации Елена Сорокина, ее советник Ирина Полозова, представители управления экономического развития, около десяти рязанских товаропроизводителей, а также более 40 руководителей торговых сетей, ресторанов и гостиниц города.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».