В Рязани отремонтируют 13 улиц. Список

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В этом году в Рязани отремонтируют 13 улиц. Об этом сообщил
Список:
Общая протяженность отремонтированных дорог составит 14,5 километра. Совокупная стоимость проектов — 356 миллионов рублей.
В данный момент дорожники выполняют работы по фрезерованию старого покрытия, замене бордюров, ремонту тротуаров.
В ближайшее время предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, нанести разметку и установить дорожные знаки.
Работы на объектах находятся на разных стадиях. Ремонт делают преимущественно в ночное время.
Как отметили в ведомстве, к 2024 году в нормативное состояние планируют привести не менее 85% дорог Рязани.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.