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11:25, 7 августа 2019 207
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В Рязани отремонтируют 13 улиц. Список

В Рязани отремонтируют 13 улиц. Список

В этом году в Рязани отремонтируют 13 улиц. Об этом сообщил региональный минтранс.

Список:

  • улица Гагарина (на всем протяжении);
  • улица Грибоедова (на всем протяжении);
  • улица Подгорная (на всем протяжении);
  • улица Связи (на всем протяжении);
  • улица Спортивная (на всем протяжении);
  • Московское шоссе (участок от дома №7 до автодороги М-5 «Урал»);
  • улица Свободы, включая площадь Свободы (на участках Окское шоссе — улица Радищева, улица Горького — улица Чапаева);
  • улица Старореченская (участок от дома №54 до дома №2 корпус 2);
  • улица Либкнехта (участок улица Затинная — улица Подгорная);
  • улица Садовая (участок улица Вознесенская — улица Свободы);
  • улица 10-я Линия (участок улица 9-я Линия — улица Ленинского Комсомола);
  • улица Чкалова (участок улица Вокзальная — улица Весенняя);
  • улица Кальная (участок от дома №44 до улицы Быстрецкая).

Общая протяженность отремонтированных дорог составит 14,5 километра. Совокупная стоимость проектов — 356 миллионов рублей.

В данный момент дорожники выполняют работы по фрезерованию старого покрытия, замене бордюров, ремонту тротуаров.

В ближайшее время предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, нанести разметку и установить дорожные знаки.

Работы на объектах находятся на разных стадиях. Ремонт делают преимущественно в ночное время.

Как отметили в ведомстве, к 2024 году в нормативное состояние планируют привести не менее 85% дорог Рязани.


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