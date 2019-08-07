В Рязани ищут родственников участника Великой Отечественной войны

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Фото: Pixabay.com
Руководство Волгоградской региональной поисковой общественной организации «Наследие» ищет в Рязани родственников участника Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Ухова. Он родился в 1911 году,
Уроженец деревни Кузнецово Петровского сельсовета Больше-Коровинского района Рязанской области похоронен около балки Грачева в Городищенском районе Сталинградской области.
Всех, кто знает о родственниках Ухова, просят позвонить по телефону:
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Знакомимся с кандидатами!