В России четверть детей оказалась за чертой бедности

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В России 26% детей до 18 лет оказались за чертой бедности. Данные Росстата опубликовал
26% детей до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.
Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна в следующем году.
Отмечается, что особо остро проблема стоит в сельской местности.
В целом по стране уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек);
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.