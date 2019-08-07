В Рассказове появится остановка с зарядками для телефонов

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В Рассказове к 1 сентября появится остановка с зарядками для телефонов. Об этом пишет
Строительство остановки началось в микрорайоне Дубняк. Она появится в районе сквера и заменит старый павильон.
Новая остановка также будет оснащена бесплатной точкой доступа Wi-Fi, видеонаблюдением, двумя рекламными щитами и подсветкой.
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