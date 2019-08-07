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Фото: Pixabay.com
В среду, 7 августа, в Москве двое рабочих погибли, захлебнувшись водой из коллектора. В настоящее время их тела пытаются достать, передает
Этот случай произошел у дома №19 на улице Таллинской. Двое рабочих потеряли сознание, упали в воду и захлебнулись. По предварительным данным, они работали в компании «Ланис».
Следователи начали проверку.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».