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18:19, 7 августа 2019 179
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В Москве двое рабочих погибли, захлебнувшись водой из коллектора

В Москве двое рабочих погибли, захлебнувшись водой из коллектора

Фото: Pixabay.com

В среду, 7 августа, в Москве двое рабочих погибли, захлебнувшись водой из коллектора. В настоящее время их тела пытаются достать, передает РИА Новости.

Этот случай произошел у дома №19 на улице Таллинской. Двое рабочих потеряли сознание, упали в воду и захлебнулись. По предварительным данным, они работали в компании «Ланис».

Следователи начали проверку.


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