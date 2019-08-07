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В 2019 году в Мичуринске отремонтировали 37 дорог, пишет «
Ремонт уже завершили в Кочетовке и Рабочем поселке. Закончить работы в ближайшее время планируется в микрорайоне Громушка, на Втором Мичуринске и по улице Интернациональной.
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