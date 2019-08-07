В Липецке проезд по проспекту Победы перекрыли еще на неделю

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Липецке второстепенный проезд по проспекту Победы перекрыли еще на неделю. Об этом сообщил
Из-за работ по установке ливневой канализации на участке от Сиреневого проезда до площади Кольцевой закроют движение до 11 августа.
Автомобилистов попросили заранее выбирать пути объезда.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».