В Липецке осудят изнасиловавшего трех женщин иностранца

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В Липецке осудят 41-летнего уроженца Республики Казахстан, изнасиловавшего трех женщин, сообщил
Установлено, что в августе — сентябре 2018 года обвиняемый изнасиловал трех местных жительниц, оказавшихся в темное время суток в малолюдных местах.
«Своих жертв он встречал в разных районах областного центра и, угрожая им расправой, заставлял раздеться, после чего совершал сексуальное насилие и с места преступления скрывался», — рассказали следователи.
Отмечается, что задержанный ранее судим за кражи и причинение тяжкого вреда. Его заключили под стражу.
Вину в совершении преступлений мужчина не признал, выдвинув версию о своей непричастности.
Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.