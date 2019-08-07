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В Липецке очистили территорию у пруда «Кирпичка». Об этом сообщил
«В муниципальную собственность пруд попал в прошлом году в неудовлетворительном состоянии — территория была захламлена, подходы к водному объекту закрыты забором», — отметили в мэрии.
Позже из городского бюджета выделили средства на опиловку и снос аварийных деревьев. В среду, 7 августа, на территории пруда убрали и вывезли порядка 30 кубометров мусора.
«Работа будет продолжена, мы надеемся, что в ближайшее время и другие предприниматели согласятся перенести заборы, в результате подходов к пруду станет больше. А дальше всё зависит от самих липчан, их активности, возможно, территорию включат в одну из программ по благоустройству», — отметила начальник отдела благоустройства профильного городского департамента Оксана Новикова.
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