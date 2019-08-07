В Кирове задержали мужчин, сжегших цветы и венок в Вечном огне

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В Кирове задержали мужчин, которые сожгли цветы и венок в Вечном огне. Об этом сообщила
Инцидент произошел вечером 1 августа, возле мемориала воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, расположенного на площади Победы. Полицию вызвали очевидцы.
Вскоре стражи порядка установили личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин — местные жители 1996 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 «Вандализм».
В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.