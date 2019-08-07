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15:09, 7 августа 2019 78
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В Кемеровской области назвали сроки Всекузбасского конного хода

В Кемеровской области назвали сроки Всекузбасского конного хода

Фото: Pixabay.com

В Кемеровской области назвали сроки Всекузбасского конного хода. Он пройдет с 6 по 11 сентября, сообщает VSE42.Ru.

Конный ход пройдет из Кемерова и Новокузнецка до Салаира Гурьевского района. Сейчас маршрут прорабатывают. Организаторы определяют места ночевки и питания людей и животных в походе.

Участникам нужно иметь разрешение от медиков, а также документы от ветеринаров.


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