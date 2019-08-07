В Казани мужчина до смерти забил девятимесячную девочку

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Фото: Pixabay.com
В Казани мужчина до смерти забил девятимесячную дочь знакомой. Об этом
В понедельник, 5 августа, мужчина пришел к подруге, чтобы посидеть с ее дочерью. Когда хозяйка ушла в магазин, девочка заплакала, из-за чего мужчина стал бить ее. Через несколько часов младенец скончался. Следователи завели дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК.
48-летнего подозреваемого нашли в жилом комплексе «Салават Купере» в среду, 7 августа. В СК ходатайствуют об аресте мужчины.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.