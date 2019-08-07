В Касимове должник по алиментам остался без работы и не предупредил приставов

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Житель Касимова перестал платить алименты своей дочери. После обращения матери девочки приставы провели проверку, сообщил
Оказалось, что должник уволился с работы, но не поставил в известность судебных приставов.
В результате в отношении нарушителя составили два протокола: по части 1 статьи 5.35.1 КоАП за невыплату алиментов и по части 1 статьи 17.14 КоАП за то, что не рассказал об увольнении.
Приставы напомнили рязанцам о необходимости своевременной выплаты алиментов.
«Во избежание привлечения к административной ответственности необходимо соблюдать требования закона, в том числе вовремя уведомлять судебных приставов об увольнении, трудоустройстве, приобретении ценных бумаг», — говорится в сообщении.
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