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17:45, 7 августа 2019 291
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В Касимове должник по алиментам остался без работы и не предупредил приставов

В Касимове должник по алиментам остался без работы и не предупредил приставов

Житель Касимова перестал платить алименты своей дочери. После обращения матери девочки приставы провели проверку, сообщил сайт регионального УФССП.

Оказалось, что должник уволился с работы, но не поставил в известность судебных приставов.

В результате в отношении нарушителя составили два протокола: по части 1 статьи 5.35.1 КоАП за невыплату алиментов и по части 1 статьи 17.14 КоАП за то, что не рассказал об увольнении.

Приставы напомнили рязанцам о необходимости своевременной выплаты алиментов.

«Во избежание привлечения к административной ответственности необходимо соблюдать требования закона, в том числе вовремя уведомлять судебных приставов об увольнении, трудоустройстве, приобретении ценных бумаг», — говорится в сообщении.


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