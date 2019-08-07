В Госдуме предложили включать отопление летом

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Фото: Pixabay.com
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление летом, если температура воздуха на улице опускается ниже климатической нормы, передает
Депутат рассказал, что в июле и начале августа он получил много жалоб от россиян из-за прохлады в их квартирах. Он подчеркнул, что счета за отопление поступают гражданам в течение всего года. Поэтому, как заявил Власов, они могут просить об этом.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине августа на европейской территории России, в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, на севере Южного и в Приволжском округе будет холоднее, чем обычно.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».