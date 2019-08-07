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11:17, 7 августа 2019 262
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В Госдуме предложили включать отопление летом

В Госдуме предложили включать отопление летом

Фото: Pixabay.com

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление летом, если температура воздуха на улице опускается ниже климатической нормы, передает РИА Новости.

Депутат рассказал, что в июле и начале августа он получил много жалоб от россиян из-за прохлады в их квартирах. Он подчеркнул, что счета за отопление поступают гражданам в течение всего года. Поэтому, как заявил Власов, они могут просить об этом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине августа на европейской территории России, в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, на севере Южного и в Приволжском округе будет холоднее, чем обычно.


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