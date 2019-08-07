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11:27, 7 августа 2019 85
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В четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг, 8 августа, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дома 28, 32, 34/6, 36, 33, 33-а, 35 и с корпусами;
  • проезд Островского, дома 2/23, 3 (детсад №73), 4, 4-а, 5, 7, 9;
  • улица Островского, дома 21 корпус 1, 24 корпус 1, 11, 13, 15, 15-а (детсад-ясли), 17, 19, 16, 14, 12;
  • улица Гагарина, дома 80, 82, 86, дома с 140 по 142, 59;
  • улица Полетаева, дома 29-а, 31, 31 корпус 1, 29, 29 корпус 1, 25 корпус 1, 27 корпус 1, 27, 33/67, 19, 20/8, 22 корпус 1, 22, 24, 26, 26 корпус 1, 28, 30, 34, 33/67.

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