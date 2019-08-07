В Чаплыгине при столкновении «Фольксвагена» и «БМВ» пострадал мужчина

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Во вторник, 6 августа, примерно в 19:00, в Чаплыгине на улице Горького столкнулись Volkswagen и BMW. Об этом сообщила
По предварительным данным, 59-летний водитель Volkswagen нарушил очередность проезда и столкнулся с другой иномаркой, за рулем которого был 35-летний мужчина.
В результате водитель первого автомобиля госпитализировали с травмой.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.