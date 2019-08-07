Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним

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Фото: Kinopoisk.ru
Квентин Тарантино, приехавший в Москву с картиной «Однажды в… Голливуде», сообщил, что его десятый фильм может стать последний в карьере. Об этом сообщил «
Режиссер отметил, что планирует сделать картину, завершающую истории из предыдущих его фильмов.
«Я могу вообразить, если думать, что все мои фильмы рассказывают одну и ту же историю, и что каждый фильм — это „вагончик в паровозе“, то я хочу сделать фильм, который закроет эту историю», — сказал Тарантино.
Он отметил, что фильм станет апологетом всех его картин.
Также во время пресс-конференции в российской столице он признался в любви к советскому фильму «Человек-амфибия».
«Я маленьким много раз смотрел фильм „Человек-амфибия“. Я обожал его, я не знал, что он русский», — сказал режиссер.
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