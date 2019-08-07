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Тамбовчанин пытался дать взятку сотруднику МЧС. Об этом сообщила
В июле 2019 года проходила внеплановая проверка организации, которое занимается деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности.
Подозреваемый, действуя в интересах фирмы, предложил сотруднику МЧС 40 тысяч рублей «за не документирование выявленных нарушений и составление положительного акта проверки».
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки».
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