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16:43, 7 августа 2019 132
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Тамбовчанин пытался дать взятку сотруднику МЧС

Тамбовчанин пытался дать взятку сотруднику МЧС

Тамбовчанин пытался дать взятку сотруднику МЧС. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В июле 2019 года проходила внеплановая проверка организации, которое занимается деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности.

Подозреваемый, действуя в интересах фирмы, предложил сотруднику МЧС 40 тысяч рублей «за не документирование выявленных нарушений и составление положительного акта проверки».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки».


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