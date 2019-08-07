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10:25, 7 августа 2019 196
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Сотрудникам рязанского предприятия выплатили долги по зарплате после вмешательства следователей

Сотрудникам рязанского предприятия выплатили долги по зарплате после вмешательства следователей

Пятерым сотрудникам рязанского предприятия выплатили долги по зарплате после вмешательства следователей. Об этом сообщил сайт областного СУ СКР.

Известно, что с января по сентябрь 2018 года работникам задолжали 400 тысяч рублей. При этом их руководитель знал о проблеме, но не выплачивал деньги, несмотря на то, что у предприятия они были.

В отношении директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Во время расследования всем сотрудникам выплатили зарплату.


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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

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