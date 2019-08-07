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Пятерым сотрудникам рязанского предприятия выплатили долги по зарплате после вмешательства следователей. Об этом сообщил
Известно, что с января по сентябрь 2018 года работникам задолжали 400 тысяч рублей. При этом их руководитель знал о проблеме, но не выплачивал деньги, несмотря на то, что у предприятия они были.
В отношении директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Во время расследования всем сотрудникам выплатили зарплату.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.