Соотечественники погибших в аварии граждан Таджикистана начали собирать деньги на перевозку их тел

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Таджикская диаспора начала собирать средства на транспортировку пострадавших и погибших в ДТП, которое произошло рано утром 6 августа в Рязанской области. Об этом на своей странице в
По последним данным, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана, выехал на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser под управлением 58-летнего москвича. В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли. Пострадали восемь человек.
«Уважаемые соотечественники! В связи с происшедшим 6 августа ДТП, в котором погибли шестеро наших соотечественников и шестеро находятся в тяжелом состоянии в больнице, выражаем соболезнование семьям погибших. Просим вашей помощи для отправки на родину тел погибших», — написал Шамсиев.
По его словам, на перевозку требуется около 200 тысяч рублей, родственников погибших уже нашли.
Желающие помочь могут перевести деньги на карту 53 00 13 57 17 80 или по телефону
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.