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Во вторник, 6 августа, стало известно о том, что скончалась фешн-директор ЦУМа Алла Вербер. Она умерла от инфаркта, сообщило агентство городских новостей «
Вербер госпитализировали накануне из-за сепсиса — заражения крови, передает
Фешн-директор скончалась на 62 году жизни. Она занималась закупкой товаров для престижных магазинов в ЦУМе и формировала новые коллекции.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.