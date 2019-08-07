«Сбербанк» снизил ставку по ипотеке клиентам рязанских застройщиков

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С 6 августа 2019 года «Сбербанк» — партнер компании
Как рассказали в пресс-службе VELLCOM group, давнее и тесное сотрудничество с крупнейшими российскими банками позволяет компании всегда подбирать для клиентов лучшие условия кредитования.
Теперь дисконт на ипотеку для зарплатных клиентов «Сбербанка» составит 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.), а снижение на основную линейку продуктов ипотечного кредитования составит до 0,7 п.п.
«Покупка квартиры в ипотеку — это не только возможность решить жилищный вопрос здесь и сейчас, но и ответственный шаг, который требует внимательного отношения. Специалисты VELLCOM group знают все тонкости и нюансы программ ипотечного кредитования и с радостью проконсультируют вас в отделе продаж», — отметили в пресс-службе.
По словам представителей VELLCOM group, сотрудники компании анализируют возможности клиента и сопоставляют их с условиями различных ипотечных программ банков. Затем помогают выбрать объект в новостройке, который подойдет клиенту и удовлетворит его потребности.
Полные условия кредитных программ и актуальные ставки можно уточнить в отделе продаж VELLCOM group по телефону 300-707.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».