Сасовец угнал с рынка велосипед без педалей

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С рынка в Сасове угнали велосипед без педалей. О происшествии заявила 44-летняя продавщица, сообщила
«Велосипед стоял в ряду других транспортных средств без педалей, они лежали рядом. Впрочем, продавцы рассматривали эту ситуацию как противоугонную меру, потому что не могли постоянно держать весь товар в поле зрения. Как оказалось, пара педалей пропала вместе с велосипедом, так что эта мера предосторожности не сработала», — говорится в сообщении.
Опросив посетителей и сотрудников рынка, полицейские выяснили, что они стали «свидетелями необычной ситуации» — 40-летний местный житель спешно и без инструментов прикреплял к велосипеду педали.
Злоумышленника разыскали. Ранее его уже привлекали к ответственности за кражу и нарушение правил хранения оружия.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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