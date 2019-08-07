Рязанскому автоинспектору вынесли приговор за взятку

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В Рязани вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС, которому дали взятку. Об этом сообщил
Известно, что 17 ноября 2018 года на улице Дзержинского произошло ДТП. 34-летний рязанец предложил автоинспектору деньги и попросил не привлекать его к ответственности за то, что он пустил за руль своего автомобиля пьяного знакомого. Автоинспектор получил банковскую карту и пин-код и
Бывшего сотрудника ДПС признали виновным, его оштрафовали на 500 тысяч и запретили в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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