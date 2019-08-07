Рязанское предприятие выплатило работникам более 400 тысяч долга

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Фото: Pixabay.com
Рязанское предприятие вернуло работникам более 400 тысяч рублей долга. Об этом
С февраля по июнь директор не выплатил 11 сотрудникам зарплату на общую сумму 422 тысячи рублей. При этом он тратил деньги на другие цели.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной заинтересованности руководителем организации»). Во время расследования долг работникам вернули.
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