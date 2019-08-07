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16:36, 7 августа 2019 199

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» реконструирует воздушную линию «Елино — Подвязье»

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» реконструирует воздушную линию «Елино — Подвязье»

В рамках годовой инвестиционной программы энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» приступили к реконструкции воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Елино — Подвязье», которая проходит по территории Захаровского и Рязанского районов.

Как рассказали в пресс-службе компании, это второй этап масштабной реконструкции энергообъекта. Первый провели в 2018 году, он включал в себя замену 11 опор и 10 км провода.

В 2019 году энергетики заменят еще 35 железобетонных и металлических опор, более 2 700 изоляторов и 15 км провода с увеличением сечения с 95 до 150 кв мм, установят на линии 250 птицезащитных устройств.

Специалисты объяснили, что линия электропередачи «Елино — Подвязье» включена в транзит 110 кВ, который связывает крупнейшую в Рязанской области подстанцию Приокского ПМЭС 500 кВ «Михайловская», расположенную в поселке Электрик Михайловского района, и подстанцию 110 кВ «Дягилево» в Рязани.

«В результате проведенных работ увеличится пропускная способность линии, ее эксплуатационная надежность и долговечность, снизятся технологические потери электроэнергии в сетях, — подчеркнул врио первого замдиректора — главного инженера „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ Алексей Лопатин. — Реконструкция ВЛ приведет к повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, особенно при проведении летних ремонтных работ в условиях временного снижения теплоэлектроцентралями выработки электроэнергии и отключения других линий электропередачи, питающих областной центр».


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