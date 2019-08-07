Психбольная тулячка угрожала женщине с ребенком пистолетом в магазине

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Тулячка угрожала женщине пистолетом в магазине Суворова. Об этом сообщила
На место прибыли росгвардейцы. К ним обратилась пострадавшая с ребенком, которая рассказала об угрозах.
Подозреваемую, в руках у которой находился пневматический пистолет, задержали и передали оперативникам.
Злоумышленницей оказалась 42-летняя местная жительница, которая находится на психиатрическом учете. Она дала признательные показания.
По факту проведут проверку.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.