Под Рязанью перевернулся бензовоз

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В среду, 7 августа, в селе Высокое Рыбновского района перевернулся бензовоз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Там отметили, что никто не пострадал, утечки жидкости не было.
Ранее фото с места ДТП появились «ВКонтакте».
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».