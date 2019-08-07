RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Под Рязанью целую ночь искали 79-летнего грибника. Об этом сообщило издательство «
Во вторник, 6 августа, семья собирала грибы в районе деревень Борисково и Деулино неподалеку от Уржинского озера. К 17:00 из леса вышли все, кроме пенсионера. Родственники самостоятельно искали его до 20:00, а затем обратились за помощью к полицейским, добровольцам и сотрудникам администрации Заборьевского сельского поселения.
У пожилого мужчины был мобильный телефон, но он не смог объяснить, где находится. Около 4:00 среды его нашли и примерно через два часа вывели к медикам. «Пресса» отмечает, что местами пенсионера пришлось нести на руках.
От госпитализации мужчина отказался.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСоотечественники погибших в аварии граждан Таджикистана начали собирать деньги на перевозку их тел
|
cледующая новость →19-летнему жителю Ряжска вынесли приговор за секс с 12-летней школьницей
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».