Пьяный владимирец угнал скутер, чтобы покататься по городу

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В середине июля житель Собинского района угнал скутер. Об этом сообщила
Ночью 18-летнего местного жителя остановили полицейские. Нарушитель был пьян и не смог объяснить, откуда у него взялся скутер. Позже выяснилось, что его похитили в одном из дворов города Собинка.
Задержанный пояснил, что угнал скутер, чтобы кататься по городу.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.